Президентът проведе среща за оценка на рисковете пред националната ни сигурност

02.03.2026 / 18:05 1

Снимка: Президентство

Президентът Илияна Йотова проведе среща за оценка на рисковете пред националната сигурност на България и предприетите мерки във връзка с конфликта в Близкия изток. В срещата участваха министърът на отбраната, началникът на отбраната, ръководителите на Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“, Държавна агенция „Национална сигурност“. това съобщават от Президентството.

Държавният глава се запозна с докладите на службите за сигурност, както и на Министерството на отбраната. Няма преки рискове за сигурността на България и са предприети всички необходими мерки за осигуряване безопасността на българските граждани – това е основният извод от предоставената актуална информация във връзка с развитието на конфликта в Близкия изток.

Акцент в разговора беше евакуацията на български граждани от страните, засегнати от конфликта. Такава евакуация ще бъде осъществена при първа възможност.

Участниците в срещата коментираха и последствията от конфликта в политически, икономически и хуманитарен план, както и възможните мерки за тяхното преодоляване.

Коментари
MrBean (преди 5 минути)
Рейтинг: 213595 | Одобрение: -1435
Правилно,ама на втоия ден.И утре е национален празник и може да се очаква струпване на всякакви президенти и хора.По-скоро копейките да не се правят на интересни...

