Президентът с изявление за законопроекта за Бюджет 2026

Снимка: Булфото

Президентът Илияна Йотова ще направи изявление в сряда - 29 юли, от 15 ч. във връзка със законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

По-рано днес „Продължаваме промяната“ връчи на президента Илияна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г. От партията настояват за преразглеждане на финансовите параметри, свързани с майчинството, образованието, подкрепата за малкия бизнес и възнагражденията на медицинските специалисти, посочва bTV.

Още по време на дебатите в Народното събрание от „Продължаваме промяната“ разкритикуваха финансовата рамка с аргумента, че не предвижда достатъчно средства за младите семейства и майките. Според партията повишаването на максималния осигурителен доход не е съпроводено с мерки в полза на гражданите, като увеличаване на тавана на пенсиите или на обезщетенията за безработица. Сред основните им критики е и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%.

По-рано днес представители на ГЕРБ също коментираха бюджета в парламента. От партията заявиха, че ако президентът не наложи вето, ще носи политическа отговорност за Бюджет 2026.

Редактор "Екип на Петел",

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