Президентът с първи коментар за процедурата по свръхдефицит срещу България от ЕК
Първи коментар на президента Илияна Йотова след новината, че Европейската комисия започва процедура по свръхдефицит срещу България. Тя предизвика остри и разнопосочни реакции на политическите сили.
Целта на механизма е, чрез по-строг контрол да се избегне задлъжняване и да се гарантира финансовата стабилност в Съюза.
"Това означава, че когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще коментирам темата. Има много държави в ситуацията на България. Искам да видя техните аргументи", заяви тя, цитирана от Нова Тв.
