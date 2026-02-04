Президентът се среща са ДПС-НН, БСП и ИТН

Булфото

Изборът на служебен премиер продължава. Втори ден консултации на президента с парламентарно представените партии за сформирането на служебен кабинет.

Днес държавният глава ще посрещне представители на „ДПС - Ново начало“, „БСП - Обединена левица“ и „Има такъв народ“.

Покана е отправена и към „Възраждане“, но те отказаха.

След приключване на конституционната процедура Илияна Йотова трябва да избере служебен премиер.

Възможните кандидати са 5 - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Във вторник президентът се срещна с ГЕРБ - СДС и с ПП-ДБ. От партията на Борисов предложиха Народното събрание да гласува нов председател на Парламента, който да бъде посочен от Йотова и да бъде избран за служебен премиер.

Тя отговори, че това е в правомощията на депутатите и беше скептична, че има време за такава процедура. А от ПП-ДБ отново обявиха, че за тях е най-важно кои ще бъдат министри на вътрешните работи и на правосъдието, предаде бТВ.

