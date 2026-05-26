Президентът се срещна с музикантите от Iron Maiden в София

Кадър Фейсбук, И. Йотова

Президентът Илияна Йотова се срещна с легендарната група Iron Maiden, която тази вечер изнася концерт в София.

"За мен беше удоволствие да приветствам в България музикантите от Iron Maiden. Впечатлена съм, че тези метъл легенди и титани на сцената са изключително земни хора", написа държавният глава във фейсбук.

"Пожелавам им успех на концерта в София тази вечер и още дълги години на сцената!", допълни още тя.

Iron Maiden ще завладеят българските сърца тази вечер на стадион „Васил Левски“ в София.

Сетлистът съдържа песни от най-емблематичните години от началото на кариерата на Maiden, а шоуто се очаква да бъде най-впечатляващото в историята на групата, предава bTV.

„Всички ние истински се наслаждаваме на Run For Your Lives турнето. Феновете бяха невероятни, сетлистът е идеален за 50-годишнината, а шоуто вероятно е най-доброто ни досега, интересът към билетите беше изключителен – почти навсякъде разпродадено и над милион души в публиката. Затова решихме да изнесем още концерти в Европа, преди да поемем към останалите части на света по-късно през годината“, каза басистът и основател на Iron Maiden Стив Харис.

