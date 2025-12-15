Президентът се заяде с ГЕРБ, Сачева го насмете

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Заядливи реплики си размениха президентът Румен Радев и зам.-председателят на групата на ГЕРБ Деница Сачева още в началото на консултации при държавния глава след падането на правителството. Радев посрещна Сачева с думите, че явно в трудни времена „мъжете се крият зад гърба на жени”, след като на консултациите не се появи лидерът на първата политическа сила Бойко Борисов.

„Единственият генерал в политиката, за който работя, много добре знае кога е време за мъже, и кога е време за жени”, отвърна Сачева.

„Влизането в президентството е като влизане в най-голямата партийна централа”, каза още народната представителка и покани Радев най-сетне да обяви политическата си партия и да се се яви с нея на парламентарни избори.

„Благодаря за поканата”, отвърна държавният глава и напомни, че самият той не говори за евентуалния си политически проект.

