Президентът ще проведе публично изслушване на предложените кандидати за членове на ЦИК

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Президентът Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на кандидатите, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание за членове на Централната избирателна комисия (ЦИК) днес в 12:00 ч. на "Дондуков" 2. Това съобщиха от прессекретариата на президентската институция.

Държавният глава направи консултации с парламентарно представените партии и коалиции за нов състав на ЦИК на 9 юни, припомня БТА. На тях бяха представени номинациите им за членове на комисията. Разпределението на местата е следното: коалиция „Прогресивна България“ – 7, коалиция „ГЕРБ-СДС“ - 3, коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 2, партия „Движение за права и свободи“ – 2, и партия „Възраждане“ – 1.

От „Прогресивна България“ предложиха Георги Хорозов за председател на ЦИК. За членове на комисията формацията посочи Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Цветкова.

ГЕРБ-СДС излъчиха Йорданка Ганчева, Георги Баханов и Анна Александрова.

Предложенията на „Продължаваме промяната – Демократична България“ са д-р Алина Добрева и Вяра Тодева. Коалицията не излъчи кандидат за заместник-председател.

Кандидатите на „Движение за права и свободи – ДПС“ са Исмаил Осман и Цветан Енчев.

От „Възраждане“ посочиха Маргарита Махаева за член и заместник-председател на комисията.

Поради наличието на две номинации за секретар на ЦИК се наложи да бъде теглен жребий. Той определи Йорданка Ганчева от ГЕРБ-СДС за кандидат за секретар на комисията. При това положение Исмаил Осман от ДПС остана номинация за заместник-председател.

Редактор "Екип на Петел",

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