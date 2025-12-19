Президентът ще се срещне с представители на парламентарната група на „Величие“

Снимка: Булфото

Президентът Румен Радев ще се срещне с представители на парламентарната група на „Величие“ от 10:00 ч. Срещата е част от процедурата за консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

С тази консултацията приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство, допълват от „Дондуков“ 2.

От началото на седмицата Румен Радев се срещна с представители на останалите политически партии в парламента. В понеделник той прие ГЕРБ - СДС, а след това и "Продължаваме промяната - Демократична България", припомня БТА.

Държавният глава проведе във вторник консултации с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало".

В сряда бяха консултациите с "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН).

В четвъртък Румен Радев разговаря с "Алианс за права и свободи"(АПС) и "Морал, единство, чест" (МЕЧ).

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!