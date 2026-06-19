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Президентът ще участва в 10-ата родова среща на Каблешковия род в Копривщица

19.06.2026 / 23:34 0

Снимка: Булфото

Президентът Илияна Йотова ще посети Копривщица утре - 20 юни. Държавният глава ще участва в 10-ата родова среща на Каблешковия род, от който е част и революционерът Тодор Каблешков, съобщават от Президентството. 

Събитието ще започне в 11.00 ч. от двора на църквата „Успение Богородично“, където е погребан Тодор Каблешков. След това програмата ще продължи в къщата-музей на българския революционер, която е в непосредствена близост до храма. 

През 2026 г. се навършват 175 години от рождението на Тодор Каблешков и 150 години от неговата гибел.

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