Президентът ще участва в ритуала по водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия
Снимка: Булфото, архив
Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще вземе участие в традиционния ритуал по водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия. Това съобщават от Президентството.
Събитието ще се състои утре - 6 януари, от 11 ч. на площад „Св. Александър Невски“ в София.
Водосветът ще бъде отслужен от Негово светейшество Българския патриарх Даниил.
Президентът Румен Радев ще приеме почетния строй на представителните части на Българската армия и ще положи венец пред паметника на Незнайния воин.
