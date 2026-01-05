Президентът ще участва в ритуала по водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия

Снимка: Булфото, архив

Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще вземе участие в традиционния ритуал по водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия. Това съобщават от Президентството.

Събитието ще се състои утре - 6 януари, от 11 ч. на площад „Св. Александър Невски“ в София.

Водосветът ще бъде отслужен от Негово светейшество Българския патриарх Даниил.

Президентът Румен Радев ще приеме почетния строй на представителните части на Българската армия и ще положи венец пред паметника на Незнайния воин.

