Президентът сигнализира за множество нарушения и злоупотреби във ВМЗ-Сопот

Булфото/прессекретариат Президенство

Президентът Румен Радев проведе днес среща в президентската институция с бивши служители на ВМЗ-Сопот, както и с журналиста Станислав Цанов. По време на срещата бяха обсъдени журналистически разследвания, в които се изнасят данни за множество нарушения и злоупотреби в завода.

В резултат на предоставената информация президентската институция ще внесе сигнали в компетентните органи, съобщиха от прессекретариата на президента.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!