Президентът в Априлци: Нищо не може да съсече българското национално достойнство

Снимка: Президентство

Нищо не може да съсече българското национално достойнство. Много пепелища са опитали да изпепелят вярата ни, да смачкат човещината и българското самосъзнание. Не са успели, защото българският народ от пепелта може да иззида твърдината на българския дух, а в димящите въглени да намери онази искрица, която да създаде бъдещето българско. Това заяви държавният глава Илияна Йотова в Априлци на отбелязването на 150-годишнината от Априлското въстание. Честванията на годишнината се провеждат под патронажа на президента.

„Да се знае какво се случи в лето 1876-о кога се потъпка и изгори Ново село за народност...“. Сякаш една голяма глава от кървавата история на България е събрана в тази кратка бележка, която някой е записал върху една църковна книга. В нея всеки може да прочете родовата памет, да почувства онази епоха на мъченичество и слава“, подчерта в словото си държавният глава.

Йотова отбеляза, че в българската история има събития и дати, които са се врязали толкова дълбоко в паметта ни, че ходът на времето никога не може да изтрие, посочват от Президентството. „Ново село, Кръвеник, Батошево сътвориха подвиг, който роди порива на българина към свободата. Порив, който вихрите на времето и на сантиметър не могат да отместят, а го превръщат във вечен символ на родолюбие и героизъм“, заяви президентът.

Илияна Йотова посочи, че вечните пътеки на величествения Балкан пазят спомена за героите на Априлската епопея. „Те знаеха добре стратегическото място на този край на България за общонародната революция. Взеха пушките, завардиха проходите в планината, не отстъпиха и крачка назад. Девет дни свобода, девет дни чиста и своя република. Следовниците на Васил Левски, куражлии балканци, знаеха, че така ще превърнат въстанието във всенародно, във всенародна борба с поробителя“, изтъкна държавният глава. Тя открои имената на апостола Стефан Пешев, даскала Никола Дабев, войводата Цанко Дюстабанов, дядо Фильо Радев, Кольо Матеев – Ковача, Стояна Драгановска, свещеника Георги Христов. Подчерта и мъченическата смърт на монахините от девическия манастир, избити, защото са повярвали в свободата. „Мъченичеството на новоселските герои направи този край завинаги сроден със зловещата трагедия на Батак“, заяви президентът.

В словото си Йотова припомни широкия международен отзвук от потушеното Априлско въстание. „Големите сили в Европа вече не можеха да си затварят очите за един поробен народ, който искаше себе си, свободата си, държавата си“, посочи тя, като цитира големия хуманист Виктор Юго: „Има часове, в които човешкото съзнание взима думата и дава на правителствата заповед да слушат“. Президентът подчерта, че само година след Априлската епопея в необятната руска земя ще бият тревожно камбаните и под байраците ще се събират хиляди, за да помогнат на своя поробен събрат. „Ще оставят костите си по българската земя и заедно с българското опълчение ще извоюват свободата на България“, заяви държавният глава.

По думите на Йотова почитта към паметта е пътят към мъдростта, единението, просперитета. Тя припомни скорошните тежки наводнения в района и взаимопомощта между хората. „Всички бяхте заедно. Не вярвайте на тези, които ви казват, че българският народ е разделен. Има нечестивци, които искат от това да правят политика. Това, което ни завещаха априлци, е залог да ги възпитаваме да бъдат заедно, да бъдат истински българи, да вярват в българската общност, в българската сила и смелост“, подчерта президентът.

Илияна Йотова удостои Априлци с почетния знак на президента. Отличието се връчва за значимия принос на Априлци за съхраняването на историческата памет и изключителната роля на Новоселското въстание в борбата за българско национално освобождение. Тази година Априлци чества и 50 години от обявяването си за град.

По-рано държавният глава посети Новоселския манастир „Св. Троица“.

Редактор "Екип на Петел",

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