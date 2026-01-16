Президентът връчва на АПС третия мандат за формиране на правителството

Снимка: Булфото

"Алиансът за права и свободи" получава днес последната възможност за съставяне на правителство в 51-ото Народно събрание.

В 10.00 ч. президентът Румен Радев ще връчи третия мандат за формиране на кабинет на седмата по численост парламентарна група. От Алианса заявиха вчера, че ще вземат папката, предава БНР. След това ще обсъждат дали да върнат мандата неизпълнен, или да направят опит да го реализират.

"Възможностите за съставяне на правителство в рамките на 51-ия парламент силно се стесняват. Големият въпрос тук е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще правим", посочи президентът Румен Радев, след като тази седмица и двете най-големи парламентарни формации отказаха да съставят правителство.

В понеделник ГЕРБ-СДС върна неизпълнен първия мандат, а в сряда държавният глава получи втора празна папка и от "Продължаваме промяната – Демократична България".

Парламентарната рулетка се завърта за последен път днес в 10 ч. Президентът реши да възложи третия и последен мандат на "Алианс за права и свободи". От седмата по численост парламентарна група смятат да приемат папката, въпреки, че на консултациите при президента през декември хората на Ахмед Доган заявиха, че съставянето на ново правителство в този парламент е практически невъзможно.

Вчера председателят на групата Хайри Садъков обясни, че ще вземат третия мандат, а след това ще се консултират в партията как да действат:

"Имайки предвид спецификата на третия мандат, предстои заседание на парламентарната ни група и на структурите, с които ще обсъдим и ще излезем с правилното решение за това, което предстои. Ние ще приемем мандата, а останалото още обсъдим с колегите, след което ще обявим какво следва".

Ако приемат третия мандат, АПС могат да го задържат известно време, а след това да го върнат неизпълнен, или да номинират кандидат за премиер, който да опита да състави правителство.

Няма срок за връщането на последната папка.

