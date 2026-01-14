Президентът връчва на ПП-ДБ втория мандат за кабинет
Булфото
Президентът Румен Радев връчва втори проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидат за премиер, посочен от "Продължаваме промяната - Демократична България".
От втората по численост парламентарна група вече обявиха, че ще го върнат веднага неизпълнен. Това направиха в понеделник и от ГЕРБ-СДС, които получиха първата възможност да формират нов кабинет в 51-ото Народно събрание.
Президентът Радев в понеделник връчи и получи обратно неизпълнен първия мандат за правителство от премиера в оставка Росен Желязков, номиниран за кандидат за министър-председател от ГЕРБ-СДС.
48 часа по-късно парламентарната рулетка ще се завърти за втори път, предаде БНР.
В 10 часа днес държавният глава ще връчи втората папка за формиране на кабинет на кандидата за премиер, номиниран от "Продължаваме промяната - Демократична България".
Краят и на тази част от процедурата е предизвестен.
Конституцията предвижда трета възможност за формиране на кабинет в настоящото Народно събрание.
Президентът връчва последния мандат на парламентарна група по свой избор.
