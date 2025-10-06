Президентът връчва наградите "Джон Атанасов" за 2025 година

снимка: прессекретариат Президентство

Президентът Румен Радев ще връчи отличията на лауреатите на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ за 2025 година, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Отличия ще получат заслужили български ученици – олимпийски състезатели по информатика и информационни технологии, перспективни млади визионери, разработили проекти с висок обществен принос, и утвърдени преподаватели, обучили успешни състезатели и професионалисти в компютърните науки.

Наградените ще бъдат в три категории - Грамота „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“, „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“, както и "Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти”.

Церемонията с патрон видният изобретател с български произход проф. Джон Атанасов, чието име носят наградите, се провежда за 23-та поредна година, припомнят от президентската институция.

В миналигодишното издание на конкурса, наградата „Джон Атанасов“ в категорията „Проект с висок обществен принос“ получи Йонко Чуклев – утвърден млад професионалист, създал заедно с партньорите си „Инкубатор по роботика", който предоставя на младежи с иновативни технически идеи финансиране, подкрепа от опитни инженери и достъп до лаборатории и развойни центрове, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!