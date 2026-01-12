Президентът връчва първия мандат за съставяне на правителство

Булфото

Президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание – тази на ГЕРБ-СДС, днес в 10:00 ч., съобщиха от прессекретариата на държавния глава. В петък председателят на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че ще върнат мандата.

Ще вземем и ще върнем мандата, но ви предупреждавам, че хаосът ще бъде още по-голям, омразата между партиите ще бъде още по-голяма, защото няма политическа класа, с която да можеш да се разбереш, каза Бойко Борисов, цитиран от БТА.

В края на 2025 г. президентът проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка. Тогава Радев заяви, че ще връчи първия мандат след 1 януари. Възнамерявам най-скоро да връча мандата на първата по численост парламентарна група, тъй като партиите по време на консултациите ясно заявиха, че не виждат повече живот в 51-вото Народно събрание, каза президентът Румен Радев на 6 януари. Партиите поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието в изборния процес и силно се надявам да го спазят, защото само след броени седмици народните представители ще потърсят доверието на избирателите, а нямат много време за тези законодателни промени, така че да се намали до максимум субективизмът в броенето и отчитането на гласовете, каза още държавният глава.

Според Конституцията, след оставката на кабинета, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Съгласно основния закон, след консултации, президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Ако в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер. Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в едноседмичен срок, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за премиер.

Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Позициите на партиите

По време на консултациите през декември повечето партии изразиха позиции, че в този парламент не може или не трябва да бъде сформирано ново управление и трябва да има предсрочни парламентарни избори.

От ГЕРБ-СДС призоваха държавния глава да определи дата за избори, както и да участва в тях със свой проект, предвид това, че според тях Радев често създавал политически проекти.

Ново управление в това Народно събрание е невъзможно и силно нежелателно, заявиха от "Продължаваме промяната - Демократична България".

От "Възраждане" изразиха позицията, че "колкото по-скоро дойдат новите избори, толкова по-добре".

Събитията, които се случиха, ясно казват, че този парламент е приключил своя реален политически живот, казаха от "ДПС-Ново начало".

Според "БСП-Обединена левица" незрялостта на политическата система и партийният егоизъм са довели до това, че управлението е загубило легитимност.

В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране на управлението, заявиха от "Има такъв народ".

Практически е невъзможно съставянето на кабинет в рамките на 51-вия парламент, смятат от "Алианс за права и свободи".

От "Морал, единство, чест" посочиха, че нямат намерение в този парламент да правят каквато и да е конфигурация.

От "Величие" пък заявиха, че това Народно събрание е абсолютно нелегитимно.

През изминалите събота и неделя имаше и още коментари относно възможността за съставяне на ново правителство в рамките на сегашното 51-во Народно събрание. Ще върнем мандата веднага, за да спестим време и да се проведат по-бързо избори, каза депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев. Лидерът на "Продължаваме промяната" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) Асен Василев смята, че усилията трябва да се насочат към предсрочния вот, а ако българите искат да станем богата, справедлива и европейска държава, трябва да излязат и да гласуват, като дадат ясен мандат на една партия, която да управлява. Когато мандатът за съставяне на правителство ни бъде връчен, ще го върнем веднага, каза съпредседателят на партия "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев. Според Иван Таков, заместник-председател на Изпълнителното бюро на БСП в оставка и председател на Градския съвет на БСП-София, вниманието на партията трябва да се насочи към подготовка за предстоящи избори, след взетото решение за свикването на конгрес в началото на февруари.

Евентуалните избори ще бъдат осмите парламентарни от 2021 г. насам.

