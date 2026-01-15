Президентът връчва утре мандат за съставяне на правителство на "Алианс за права и свободи"
15.01.2026 / 11:10 2
Булфото
На 16 януари, петък, от 10.00 часа в изпълнение на Конституцията президентът Румен Радев ще възложи на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ да посочи кандидат за министър-председател.
Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Редактор "Екип на Петел"
