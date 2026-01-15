Президентът връчва утре мандат за съставяне на правителство на "Алианс за права и свободи"

реклама

На 16 януари, петък, от 10.00 часа в изпълнение на Конституцията президентът Румен Радев ще възложи на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ да посочи кандидат за министър-председател.

Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

село варна (преди 13 минути)
Рейтинг: 31610 | Одобрение: 470
На най големите дерибеи от изчезващата партийка. Поне бутилка уиски да беше подарил на Доган 
0
0
уйчо (преди 27 минути)
Рейтинг: 122308 | Одобрение: 6903
На Ердоган го дай! Дейба и селския хитрец дето съска със стиснати устенца! 

