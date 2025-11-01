Президентът за създаването на нова партия: "Хората настояват"

кадър: Бтв

“Движението „Трети март“ и Движението за президентска република и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на мои партии, които събират пари от мое име - са измамници и подставени лица на олигархията. Само партията, която лично аз обява, може да бъде моя партия“, заяви за Бтв президентът Румен Радев.

На въпроса близо ли сме до такъв момент, той отговори: Хората настояват.

Той коментира и бюджета.

„Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката и с това оправдават някои неадекватни решения, които взимат през годината. Задлъжняването е факт, и ще го плащаме всички. Те посрещнаха с фанфари конвергентния доклад, но с мълчание срока за внасяне на бюджета и това издава, че задачата е да се прикрие голямата дупка в бюджета и той да се сведе с много гимнастика до 3% дефицит“, заяви Радев.

За износа на горива Радев каза, че забраната е необходима превантивна мярка.

„Тя обаче закъсня, но най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок, защото това ще подейства негативно на икономиката, на бита на хората и може да доведе до трудно предвидими последствия“, заяви още Радев.

