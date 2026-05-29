Президентът започва процедурата за нов състав на ЦИК

Във връзка с изтеклия мандат на членовете на Централната избирателна комисия, на основание чл. 46, ал. 4 от Изборния кодекс, държавният глава Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание, на които те ще представят своите номинации за състава на ЦИК. Това съобщават от пресцентъра на Президентството.

Публичното изслушване на предложенията, направени от парламентарно представените формации, ще се проведе на 9 юни, вторник, от 11.00 ч. на „Дондуков“ 2 и ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на президентската институция.

Със свой указ държавният глава утвърди правила за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК. Правилата могат да бъдат намерени на интернет страницата на президентството.

