Президентът защити отказа на България да участва в Коалицията на желаещите

снимка: Президентство

България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, посочи президентът Илияна Йотова на годишната среща с българските посланици зад граница:

"Но трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения. Ние сме последователни, компетентни и добри партньори. Това го показахме вече почти 20 години. Ето, следващата година ще станат 20 години от нашето членство в Европейския съюз. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а точно обратното. Означават силни позиции."

Президентът защити решението на настоящото правителство да не участва в т.нар. Коалиция на желаещите, предаде БНР. Йотова припомни, че България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на войната в Украйна:

"Разразилата се дискусия в последните дни относно участието на България в Коалицията на желаещите е тема както с вътрешен, така и с международен характер и смятам, че позицията на страната ни в този момент е правилна. Самото създаване на коалицията е плод на противоречията между страните. Самата коалиция претърпя много сериозни изменения в целите си. Изправени сме, уважаеми дами и господа, пред риск подобни коалиции да милитаризират външната политика и ние тук трябва да имаме яснота в своята национална позиция по този въпрос."

Редактор "Екип на Петел",

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