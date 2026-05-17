Президентите на България и Азербайджан обсъдиха задълбочаване на енергийното сътрудничество

Разширяването на сътрудничеството в енергийната сфера между България и Азербайджан беше основна тема на разговора в Баку между държавния глава Илияна Йотова и азербайджанския президент Илхам Алиев. Президентът Йотова е в Баку за участие в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум.

Президентът Илхам Алиев поздрави България, че е постигнала политическа стабилност след изборите и има редовно правителство. Алиев подчерта стратегическото значение на нашата страна като получател на енергийни доставки от Азербайджан, но и като транзитна за Европа страна.

Държавният глава заяви амбицията на България да увеличи количествата на доставки на газ от Азербайджан за Европа през нашата страна през междусистемната газова връзка Гърция – България, съобщават от пресцентъра на Президентството.

Йотова и Алиев коментираха развитието на предложената преди време от президента Румен Радев инициатива „Solidarity ring“ за удвояване на износа на газ от Азербайджан за Европейския съюз след подписания Меморандум за сътрудничество между пет оператора на газопреносни системи от България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан. Обсъден беше и потенциалът на втори енергиен коридор за пренос на зелена енергия по суша между Азербайджан, Грузия, Турция и България.

Държавният глава Илияна Йотова подчерта значението на азербайджанските енергийни инвестиции, реализирани съвместно с български компании. „Това са необходими и сигурни инвестиции в днешния свят, раздиран от конфликти и несигурност“, заяви българският президент.

Йотова и Алиев обсъдиха и сътрудничеството в областта на високите технологии. Българският президент подчерта, че България има много потенциал в тази област, като посочи института INSAIT. Тя припомни, че България е една от шестте страни, избрани от Европейската комисия за изграждане на гигафабрика за изкуствен интелект.

Образователните и културните връзки между България и Азербайджан също бяха сред темите на разговора. В делегацията, водена от президента Йотова в Баку, е и кметът на Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов. Той подчерта приноса на Азербайджан за реставрацията на историческия комплекс „Трапезица“. Панов изрази надежда пред президента Илхам Алиев есента да бъде открит във Велико Търново паркът „Шуша“ – проект, който се реализира с азербайджанската страна. Президентът Алиев прие с интерес идеята на кмета Панов в Баку да бъде именуван парк или улица на Велико Търново.

Президентът Йотова покани на посещение у нас азербайджанския си колега Алиев. От своя страна, той заяви, че очаква в Баку новия министър-председател на България Румен Радев.

Държавният глава Йотова изненада президента Алиев с цитат от големия азербайджански поет, учен и мислител Низами Ганджеви, който е казал, че човек е роден да бъде щастлив и никоя съдба, колкото и да е зла, не може да промени това.

