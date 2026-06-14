Президентите на Украйна и САЩ разговаряха за войната в Украйна и мирните преговори

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Украинският президент Володимир Зеленски обсъди войната, дипломацията и мирните преговори в телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, съобщи съветник на украинския президент, цитиран от Ройтерс и БТА.

В разговора, продължил около 30-35 минути, Зеленски поздрави също така Тръмп по случай рождения му ден, тъй като американският президент навършва 80 години днес, заяви Дмитро Литвин, президентският съветник на Зеленски по въпросите за комуникациите.

Зеленски уточни в социалната мрежа X, че е обсъдил мерките, които могат да допринесат за установяването на мира още сега.

"Осведомих президента за последните развития на бойното поле и за укрепването на нашите позиции. Споразумяхме се да задълбочим разговорите по време на срещата на върха на Г-7", допълни украинският президент.

Зеленски ще вземе участие в работна среща с лидерите на държавите членки на Г-7, която ще се проведе във френския град Евиан. В нея ще участва и Тръмп.

Украинският президент се срещна в понеделник със специалните пратеници на САЩ Стийв Уиткоф и Джаред Къшнър, като изтъкна пред тях значението да се даде нов тласък на дипломацията.

През последните няколко месеца преговорите за разрешаване на войната в Украйна с посредничеството на САЩ не успяха да доведат до сключването на споразумение между Киев и Москва, а дипломатическите инициативи преминаха в застой предвид все по-голямото внимание, което Вашингтон отделяше на Иран, отбеляза Франс прес.

Редактор "Екип на Петел",

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