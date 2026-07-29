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Президентските избори - на 25 октомври

29.07.2026 / 09:34 0

Булфото

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание.

Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември, предаде БНТ.

По Конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 г.

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