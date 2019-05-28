Президентското вето върху Закона за държавната собственост влиза в НС днес

Правната комисия в парламента ще разгледа президентското вето върху Закона за държавната собственост, съобщава БНТ.

Вчера Румен Радев върна текстовете в Народното събрание с мотива, че не е постигнат баланс между обществения интерес и защитеното от Конституцията право на собственост.

Държавният глава отбеляза още, че законът създава риск от забавяне на важни инфраструктурни обекти и създава предпоставки за различно обезщетяване на дребните и едрите собственици на земеделски земи и горски територии.

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