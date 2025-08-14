При инцидента в Слънчев бряг: Жена и дете са открити в безсъзнание, мъж е със счупен таз

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Разкриха още подробности за произшествието в Слънчев бряг, при което 18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар, и рани три деца и трима възрастни.

Единият от пострадалите е служител на хотелски комплекс. Той е със счупен таз. Жена и четиригодишното й момиченце пък са открити в безсъзнание. Пострадалата е била с мъжа си и баща на детето й, както и с двете му племеннички на 6 и 12 години.

Майката и детето в момента са реанимация и лекарите полагат усилия да ги стабилизират. На другите пострадали се правят изследвания. Бащата се е разминал без наранявания, съобщи БНТ.

Разбра се още, че водачът, предизвикал инцидента, е от Несебър, съобщиха от полицията.

