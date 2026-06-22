При мащабна операция на България и Румъния: Разбиха мрежа за измами с карти за гориво

снимки: МВР

Служители на ГДБОП и на службата за борба с организираната престъпност на Румъния DIICOT проведоха мащабна специализирана операция за неутрализиране дейността на престъпна група - скиминг на карти за зареждане на горива от европейски търговски вериги и финансови измами за хиляди евро.

Двама мъже, на 30 и 48 години, са арестувани при полицейска акция на ГДБОП на 18 юни, реализирана в изпълнение на Европейска заповед за разследване. Други двама членове на престъпната група вече са задържани и са предадени на румънски съд през май т. г.

Съвместно със служители на ОДМВР – Ямбол са извършени претърсвания на пет адреса и автомобил на територията на София и Ямбол. Полицейските действия у нас са надзиравани от Окръжна прокуратура - Ямбол, като на място е присъствал и наблюдаващ прокурор от Румъния, съобщават от Министерство на вътрешните работи.

Съвместното разследване на трансграничното престъпление е започнало в средата на миналата година под името JI SECURE PAY и под координацията на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа (SELEC).

В хода му е установено, че в периода от април 2025 г. до февруари 2026 г. членове на групата – български граждани - са монтирали скимиращи устройства на бензиностанции за самообслужване на територията на Румъния и на страни от ЕС. Копираните данни от картите за гориво на потребителите са били използвани за фалшифицирането на платежни инструменти, използвани за зареждане на гориво в особено големи количества. Незаконната дейност е причинила значителни материални и финансови щети на европейски граждани и търговски дружества в ЕС.

Действията по неутрализирането на престъпната дейност продължават.

Редактор "Екип на Петел",

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