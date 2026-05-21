При мащабна спецакция: Закопчаха четирима, разпространявали дрога от хотели и жилища във Варна и областта

снимка: ОДМВР Варна

През предходните два дни варненската полиция реализира мащабна акция срещу дрогата, която доведе до значителни резултати в борбата по линия „Противодействие разпространението на наркотични вещества“. Служителите на реда задържаха четирима души – съпричастни в различни престъпни дейности, свързани с производството и продажбата на забранените субстанции, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

В първия случая е свързан с 56-годишен мъж, известен на МВР, задържан след момент на разпространение на марихуана. При последвалото претърсване в дома му, криминалистите открили и иззели марихуана, електронна везна и гриндер.

Втората акция е довела до задържането на 58-годишен варненец, криминално проявен и осъждан. Рецидивистът е разпространявал кокаин, а при претърсване в дома му са открити електронна везна, още дози от наркотичното вещество и известна сума пари.

В третата реализация е арестуван 43-годишен рецидивист. Криминално проявеният и многократно осъждан мъж е бил задържан след продажба на фентанил на двама свои клиенти. Полицейските служители направили претърсване в стаята, обитавана от нарушителя и там намерили електронна везна и бучки със същото наркотично вещество, подготвено за разпространение.

При четвъртото мероприятие също е задържан рецидивист – 30-годишен варненец, от чието жилище полицаите иззели две електронни везни, метамфетамин и марихуана.

При реализираните случаи са иззети общо 377,07 гр. наркотични вещества, от които 324,31 гр. кокаин, 48,07 гр. фентанил, 4,42 гр. метамфетамин, 0,27 гр. марихуана.

Наркотичните вещества са разпространявани от жилища, хотелска стая и други адреси на територията на град Варна и областта, използвани от извършителите.

По случаите са образувани досъдебни производства. Работата, по документирането на престъпната дейност на задържаните, продължава под надзора на Окръжна прокуратура. На три от задържаните лица е взета мярка „задържане до 72 часа“.

Специализираната полицейска операция, през изминалите два дни, е част от последователните усилия за ограничаване на разпространението на наркотици на територията на ОДМВР - Варна и за предпазване на младите хора от пагубното влияние на дрогата.

