При нетна заплата от 2 000 лв. служителят ще губи 20 лв. месечно, а работодателят 31

От 2026 г. служители и работодатели в България ще усетят промяна в размера на заплатите и осигурителните разходи — нов онлайн калкулатор (zaplata2026.com) позволява всеки да пресметне как ще се промени неговото възнаграждение при предлаганите нови ставки и повишен максимален осигурителен праг, пише Марица.

Калкулаторът пресмята както нетната заплата след данъци и осигуровки, така и общите разходи на работодателя за конкретна позиция, показвайки веднага как ще изглежда възнаграждението от януари 2026 г. при въвеждането на новите вноски.

Основните промени, заложени в проектобюджета за 2026 г., включват повишаване на пенсионните осигуровки и увеличаване на тавана на максималния осигурителен доход — от 4 130 лв. на 4 600 лв. от 1 януари 2026 г. Това означава, че хората с по-високи възнаграждения ще плащат повече осигуровки.

Пенсионната осигуровка за служителите се планира да нарасне от 6,58% на 7,38%, а за работодателите — от 8,22% на 9,44%. Макар числата да изглеждат малки, калкулаторът демонстрира осезаем ефект върху нетния доход и общите разходи за труд.

Примерни изчисления показват, че при нетна заплата от около 2 000 лв. служителят ще губи приблизително 20 лв. месечно, а работодателят ще има допълнителен годишен разход от около 377 лв.

При 3 000 лв. нето загубата за служителя е около 28 лв. месечно, а годишният допълнителен разход за работодателя — около 566 лв. При 4 000 лв. нето ефектът вече е значителен — над 90 лв. по-малко месечно за служителя и около 1 740 лв. допълнителни разходи годишно за работодателя.

За работещите с доходи над новия праг от 4 600 лв. ефектът ще е още по-осезаем — по-голяма част от възнаграждението ще се облага, а работодателите могат да очакват между 60 и 100 лв. допълнителни разходи на човек, което може да засегне бонуси и бъдещи увеличения на заплатите.

Промените все още не са окончателно приети — те са част от проектобюджета за 2026 г., който предстои да бъде разгледан и гласуван от Народното събрание. Повишаването на осигуровките и тавана, както и двойното увеличение на данък дивидент, предизвикаха остър конфликт между бизнеса и управляващите; работодателите дори отказват участие в заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество в знак на протест.

Онлайн калкулаторът zaplata2026.com цели да помогне на служители и работодатели да направят конкретни симулации и да преценят реалния ефект върху покупателната способност и разходите за труд при предлаганите промени.

