При самолетна катастрофа в Турция загина шефът на генералния щаб на либийската армия
Военният ръководител на Либия загина при самолетна катастрофа в Турция.
Генерал Мохамед Али Ахмед ал-Хадад и още четирима души са били на борда на самолет Falcon 50, летящ от турската столица Анкара.
В публикация в X, турският министър на вътрешните работи Али Йерликая съобщи, че сигналът с бизнес джета е загубен в 20:52 местно време (17:52 GMT), допълва bgonair.bg.
Около 42 минути след излитането от летището в Анкара, предаде BBC (Би Би Си).
Самолетът, пътуващ към Триполи, е подал заявка за аварийно кацане преди връзката с него да бъде изгубена.
