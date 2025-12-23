При самолетна катастрофа в Турция загина шефът на генералния щаб на либийската армия

Снимка Pixabay, архив

Военният ръководител на Либия загина при самолетна катастрофа в Турция.

Генерал Мохамед Али Ахмед ал-Хадад и още четирима души са били на борда на самолет Falcon 50, летящ от турската столица Анкара.

В публикация в X, турският министър на вътрешните работи Али Йерликая съобщи, че сигналът с бизнес джета е загубен в 20:52 местно време (17:52 GMT), допълва bgonair.bg.

Около 42 минути след излитането от летището в Анкара, предаде BBC (Би Би Си).

Самолетът, пътуващ към Триполи, е подал заявка за аварийно кацане преди връзката с него да бъде изгубена.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!