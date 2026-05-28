При сбиване в Шуменско: Мъж прегази опонент и избяга, пострадалият е с опасност за живота

Булфото

26-годишен мъж от село Тодор Икономово е привлечен към наказателна отговорност от Окръжната прокуратура в Шумен за умишлено причиняване на телесна повреда чрез пътнотранспортно средство.

Малко след 19:00 часа на 26 май в централната част на селото пред частен дом възникнал скандал между две групи жители на селото.

Напрежението помежду им ескалирало и се стигнало до сбиване. В един момент мъжът се отделил от групата, качил в личния си автомобил, потеглил рязко и умишлено блъснал 53-годишен мъж – негов опонент при сбиването, предаде бТВ.

След това напуснал местопроизшествието.

Близките на пострадалия незабавно позвънили на телефон 112. На мястото били изпратени екип на Спешна помощ и полиция.

53-годишният пострадал е отведен в болница, където е настанен за лечение. Мъжът е сериозно пострадал, като има опасност за живота му.

По случая е образувано досъдебно производство. 26-годишният мъж е задържан няколко часа по-късно.

Той е задържан за срок до 72 часа с оглед довеждането му в съда за определяне на мярка за неотклонение. Предстои наблюдаващият прокурор да внесе искане за постоянното му задържане.

