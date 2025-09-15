При температура над 26 градуса мидите се задушиха в Черно море

Пиксабей

Изправен пред нарастващите температури в Черно море, които буквално задушават мидите, българският фермер Найден Станев е принуден да адаптира работата си – променя графика за засаждане и прибира реколтата от по-голяма дълбочина.

Въпреки трудностите 56-годишният бивш морски командос вижда климатичните промени както като заплаха, така и като възможност за бизнеса си.

Докато ситуацията за българските фермери е тежка, колегите им в Средиземно море се сблъскват с още по-високи температури.

"Ние сме по-добре", коментира Станев пред АФП.

България все още не може да се сравнява с големите средиземноморски производители като Испания и Италия, но вече заема водеща позиция в Черно море. Страната е по-малко засегната от горещите морски вълни, които според експерти са довели до рязък спад в добива на миди в Европа. Все пак по-топлите води остават сериозна заплаха.

"Около 20% от мидите не оцеляха тази година", обясни Станев, докато празни черупки се трупат на палубата на дизеловия му катер.

"Миналата година беше истинска катастрофа – 80% загинаха. Мидите буквално се задушават в морето, което се затопля твърде бързо", добави той.

Трайна промяна

Учени предупреждават, че климатичните промени правят морските горещи вълни по-чести и по-силни, а Средиземноморието се затопля по-бързо от средното за света.

През юли средната температура на повърхността в Средиземно море достигна 26,79°C – рекорд за месеца, сочат данни на изследователския център Mercator Ocean International. По същото време температурата в Черно море беше 25,46°C – по-ниска, но също тревожно висока, предаде БГНЕС.

"Когато температурите се приближат или надхвърлят 26°C – праг, свързан с масова смъртност при мидите – и се задържат дълго през пиковия сезон, това разстройва цялата верига на доставки", обясни Йоан Теодору от Университета в Патра, Гърция.

В Черно море температурата на повърхността се е повишила с почти два градуса през последните две години, уточнява Радослава Бекова от Института по океанология към БАН.

"Морето претърпява трайни промени", отбелязва тя.

Продължителното затопляне, без възможност за охлаждане, отслабва мидите и ги прави по-уязвими към болести.

