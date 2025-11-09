При внасяне на левове в брой в банкомата искат произход на парите

Пиксабей

От известно време някои от банкоматите на банки, които приемат внасяне на пари в брой, изискват да посочите произхода на средствата.

При вноска на АТМ произход на средства ЧЕСТИТО!!!, пише изненадан гражданин.

От думите му става ясно, че е опитал да внесе 2 хиляди лева.

Банкоматът е дал опции да посочи дали парите са от заплата, търговска дейност, наследство, кредит и т.н.

Коментарите не закъсняха:

А защо няма опция да маркирам че са пари които вече съм изтеглил искат да декларирам заплатата си 10 пъти ли ... В някой случай парите в картата ми свършат и се налага да си заредя от тези който вече съм изтеглил.

Явно рядко внасяш - от месец и половина-два е така.

Сега няма да можем да си вкараме парите взети "на черно". Какъвто е народа, такава е и държавата....

И какво толкова е станало в банките го искат това от минимум 15 години.

Като погасяваш заем в брой никой не ти иска декларация.

Също и кредитна карта.

Това е на тази банка.

В ОББ банкомат нищо не пита.

Аз няма какво да внасям

Мечтая си за момента,когато застана пред банкомат или на каса в банка със сто хиляди евро в торбичка от Лидъл...тогава ще му мисля

