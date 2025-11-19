При засилена охрана и в присъствието на семействата на жертвите започна делото за трагедията в "Пулс"

кадър: бТВ

Под засилена полицейска охрана тази сутрин започва делото за пожара в коканската дискотека „Пулс“, при който загинаха 63 души.

Освен журналистическите екипи, един час преди началото на делото пред новата съдебна зала в Идризово пристигнаха роднини и семейства на загиналите. Те мълчаливо наблюдават полицейските бусове, с които пристигат обвиняемите, предаде БГНЕС.

Обвинителният акт, внесен през юни тази година, обхваща 34 физически и три юридически лица, обвинени в тежки престъпления срещу обществената сигурност. Сред тях са трима бивши кметове на Кочани, четирима директори на Дирекцията за защита и спасяване, петима държавни служители, генерален секретар и двама бивши министри на икономиката. Основни обвиняеми са тримата отговорни лица и собственици на фирмата, чийто клон е било кабарето „Пулс“.

Освен основното дело, се води и отделно разследване срещу 13 полицаи, свързани с случая, което напредва по-бавно заради отложени разпити на свидетели. Решението на прокуратурата се очаква в началото на декември.

В Основната прокуратура в Кочани се води и предварителна проверка срещу служители на Националната агенция за приходите.

Според обвинителния акт, в продължение на години са били нарушавани закони, прикривани са нередности и е било позволявано обектът да функционира, въпреки че не е отговарял дори на минималните изисквания за безопасност. Обвинени са собствениците на дискотеката, членове на техните семейства, архитект, бивши кметове, инспектори, охранители и държавни служители.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!