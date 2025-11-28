Приближен на Зеленски: Tой няма да предаде територия на Русия

Кадър: Youtube, Одеско филмово студио

Водещ сътрудник на президента на Украйна Володимир Зеленски заяви в интервю за американското списание „Атлантик“, че Зеленски няма да предаде земя на Русия в замяна на мир, предаде Ройтерс и БТА.

"Докато Зеленски е президент, никой не трябва да разчита, че той ще предаде територия. Той няма да преотстъпи територия“, заяви Андрий Ермак, началникът на канцеларията на украинския държавен глава.

