Прибраха се нашите спасители от пожарите в Испания

Снимка Фейсбук, Публикацията на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

У нас се прибра българският модул за наземно гасене от Кралство Испания.

Главен комисар Александър Джартов посрещна българския модул за наземно гасене на горски пожари, който се завърна от Кралство Испания със самолет „Спартан“ на Bulgarian Air Force.

Припомняме, че две смени с по 20 пожарникари, в продължение на четири седмици подпомагаха испанските власти в борбата с горските пожари. Екипите на ГДПБЗН се включиха в овладяването на множество горски пожари, като в гасителните действия, наред с българските пожарникари, участваха десетки екипи от местните служби, няколко самолета и хеликоптера.

Предислоцирането в Кралство Испания е по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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