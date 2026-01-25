реклама

Приеха 16-годишната сноубордистка в УМБАЛ "Св. Анна" в София

25.01.2026 / 17:18 2

Снимка: Булфото

Пострадалата 16-годишна сноубордистка в Рила, транспортирана с медицински хеликоптер до УМБАЛ "Св. Анна", е хоспитализирана в Клиниката по ортопедия, съобщиха за Булфото от болницата. 

Припомняме, че момичето е получило сериозна черепно-мозъчна травма след падане на писта в района на Седемте рилски езера.

Състоянието на пострадалата е било критично, което е наложило незабавна въздушна евакуация. 

На място е изпратен медицински хеликоптер, който е транспортирал сноубордистката до специализирано летище в София, откъдето тя е поета от екип на Спешна помощ и откарана в УМБАЛ "Св. Анна".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
уйчо (преди 35 минути)
Рейтинг: 122974 | Одобрение: 6979
Недей така. Като стъпиш на дъската, няма връщане на ските, където е по-сигурно и стабилно, краката са независими. Като се учиш на борда и за първи път ти закопчаят двата крака на дъската, усещането е съвсем различно. А и навремето, когато се учехме, нямаше ги тия пътечки, дето сега стъпваш и те катерят. Пускаш се, сваляш борда, катериш пистата, сядаш, закопчаваш и всичко отначало. Потта ти тече отвсякъде.
1
0
kris (преди 53 минути)
Рейтинг: 564427 | Одобрение: 107347
Травмата е била само черепна....Смятам, че тая няма да се качи повече на сноуборд.....!Този спорт не е за всеки....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама