Приеха 16-годишната сноубордистка в УМБАЛ "Св. Анна" в София

Пострадалата 16-годишна сноубордистка в Рила, транспортирана с медицински хеликоптер до УМБАЛ "Св. Анна", е хоспитализирана в Клиниката по ортопедия, съобщиха за Булфото от болницата.

Припомняме, че момичето е получило сериозна черепно-мозъчна травма след падане на писта в района на Седемте рилски езера.

Състоянието на пострадалата е било критично, което е наложило незабавна въздушна евакуация.

На място е изпратен медицински хеликоптер, който е транспортирал сноубордистката до специализирано летище в София, откъдето тя е поета от екип на Спешна помощ и откарана в УМБАЛ "Св. Анна".

