Приеха Правилника за дейността на НС на комисия

Временната комисия за правилника на Народното събрание (НС) прие министър-председателят, заместник министър-председател или министър, който не е отговорил в законния срок на въпрос или питане, да може да отложи устен отговор поради болест, командировка извън страната или при неотложни случаи, неограничен брой пъти.

Досега това можеше да се случи не повече от два пъти, отбелязва БТА.

След двудневно заседание комисията прие правилника за работа на парламента.

Решено беше народен представител да не може да зададе въпрос или питане, на които вече е отговорено, както и въпроси, които са идентични на вече зададени.

Комисията прие министър-председателят, заместник министър-председател или министър, който не е отговорил в законния срок на въпрос или питане, да не е длъжен в 10-дневен срок да се яви лично пред НС и да даде обяснение за неизпълнение на своето задължение.

След дебат управляващите оттеглиха първоначалното си предложение държавните и местни органи и техните администрации да не предоставят при поискване на народен представител сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията му, както беше досега.

Временната комисия за правилника на НС по-рано предложи съкращаване на дупликата от три на две минути, както и текстовете да не се четат в пленарната зала, когато няма направени писмени предложения или направено възражение.

"Не се пише отделен правилник за опозиция, той се пише за всички народни представители, коментира председателят на временната комисия за изработване правилника на Народното събрание Димитър Здравков от „Прогресивна България“ (ПБ) пред журналисти.

"Каквито са ограниченията за опозицията, такива са за всички", добави той.

"Промените не са революционни, не седнахме да пишем изцяло нов правилник, а стъпихме на действащия, защото сме водени от убеждението, че той е плод на труд на много парламенти и има много запазени норми, подчерта председателят на временната комисия. ПБ е направила 34 предложения, от част от които отстъпи", добави той.

Според Здравков демокрацията има нужда от конструктивна опозиция. Той благодари на членовете на комисията от всички парламентарни групи за работата. Здравков отбеляза, че в определени моменти емоцията е надделявала.

"Правилникът, който ще внесем в пленарната зала, е такъв, какъвто заявихме, че искаме, със съответните отстъпки към опозицията, които бяха направени в разумен диалог и след подобаващо аргументиране от тях", подчерта Димитър Здравков.

