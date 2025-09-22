Приеха Том Холанд в болница

илюстрация: Булфото

Актьорът Том Холанд беше откаран по спешност в болница, след като каскада на снимачната площадка на най-новия блокбъстър за Спайдърмен се обърка, пише TheSun.



Смята се, че Холанд си е счупил главата при падане и е бил лекуван за сътресение на мозъка. Жена каскадьорка също е била откарана в болница с линейка, допълва Фокус.



Бащата на британската звезда Том, комикът Доминик потвърди, че синът му ще отсъства от снимките "за известно време“.

