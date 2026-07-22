Приеха бюджета на ДОО на второ четене

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Бюджетът на ДОО беше приет на второ четене след тричасови дебати в парламента. Нито едно от предложенията на опозицията не беше подкрепено.

От 1 август служителите в държавната администрация и съдебната система ще поемат 20% от осигурителните си вноски. За да не се намали чистият им доход, брутните им възнаграждения ще бъдат увеличени. От догодина разпределението на осигурителната тежест ще бъде изравнено с това в частния сектор – 40% за работника и 60% за работодателя, пише novini.bg.

От 1 август максималният осигурителен доход се увеличава на 2300 евро. Актуализират се и минималните осигурителни прагове. От общо 744 позиции в осигурителната таблица 246 ще останат на минималния праг от 620,20 евро. При останалите 498 позиции ще има увеличение на осигуровките, като допълнителната тежест за бизнеса ще бъде между 7,68 и 124,86 евро.

В бюджета на Държавното обществено осигуряване са заложени приходи от 8,520 млрд. евро, което е със 741,1 млн. евро повече спрямо предходния период. Очакваните постъпления от осигурителни вноски се увеличават с 641,6 млн. евро.

Размерите на основните обезщетения се запазват.

Майчинството през втората година остава 398,81 евро. Минималното дневно обезщетение за безработица ще бъде 9,21 евро, а максималното – 54,78 евро. Максималният размер на пенсията също се запазва на 1738,40 евро.

Редактор "Екип на Петел",

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