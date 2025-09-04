Приеха доклада за безводието, МС трябва в тримесечен срок да представи план за действие

Снимка: Булфото

Парламентът прие доклада за работа на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието и задължи Министерския съвет да изготви експертен, финансов и административен анализ на ефективността на предложенията и препоръките в него, както и план за действие. Заключенията от анализа и планът за действие следва да бъдат внесени в Народното събрание в тримесечен срок, предава БТА.

Решението беше прието със 167 гласа "за" и три "против". Отхвърлено беше предложението на Иван Белчев ("Продължаваме промяната-Демократична България") планът за действие да бъде представен в едномесечен срок.

Сред предложенията в доклада на временната комисия е създаването на единен орган за управление на водите, предприемане на мерки за изграждане на нови алтернативни водоизточници, приемане на нов Закон за ВиК и в инвестиционната програма на общините да се приоритизират проектите за водоснабдяване. Предлага се също ефективно използване на ресурса в Дунавските низини, които са хидравлически свързани с река Дунав и рехабилитация и изграждане на нови мониторингови пунктове за целите на Националния институт по метеорология и хидрология.

Сред препоръките е да се създаде Национален фонд за подобряване на инфраструктурата във водопроводната и канализационната мрежа по модела на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Друго предложение е за законодателни промени за ограничаване на сечта в санитарно-хранителните зони и създаване на Национален регистър на всички питейни водоизточници, включително кладенци и каптажи, изградени и със средства на населението. Предлага се също да се въведе по-строг мониторинг върху дейността на водноелектрическите централи, включително и гарантиране на минимално допустимия отток, съгласно Закона за водите.

Сред препоръките са също всички водоизточници да се оборудват с измервателни устройства, да се предприемат действия за осигуряване на квалифицирани кадри във ВиК сектора и да се облекчи режимът за достъп до вода за напояване за земеделските производители.

