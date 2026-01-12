Приеха доклада за състоянието на националната сигурност
Снимка: Министерски съвет
Под ръководството на министър-председателя Росен Желязков се проведе заседание на Съвета по сигурност към Министерския съвет, на което беше приет Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България за 2024 г.
В рамките на заседанието членовете на Съвета разгледаха подробно актуалната ситуация във Венецуела и потенциалните рискове за регионалната и глобалната сигурност, както и очакваните геополитически развития, свързани с Гренландия.
Специално внимание беше отделено на обстановката в Иран, вътрешнополитическите процеси в страната и тяхното отражение върху стабилността в Близкия изток, съобщават от Министерския съвет.
Обсъдени бяха също възможните сценарии за развитие на конфликта в Украйна, дипломатическите усилия за постигане на устойчив мир и влиянието им върху европейската и международната сигурност, като беше подчертано значението на координирания и последователен подход на България в рамките на съюзническите формати.
