Приеха финансовите отчети на общинските дружества във Варна за 2024 г.

снимка: Общински съвет - Варна

Местният парламент във Варна прие годишните финансови отчети на общинските дружества за изминалата 2024 г. На днешното заседание бяха одобрени финансовите резултати на 11 лечебни заведения и 6 търговски дружества, собственост на Община Варна. Повечето са приключили годината с положителен финансов резултат, като част от тях са отбелязали подобрение спрямо предходни години. Само няколко дружества са завършили отчетния период със загуба.

Сред здравните заведения, реализирали печалба, са „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Марков – Варна“ и „СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов“. Положителни резултати отчитат и диагностично-консултативните центрове – ДКЦ V, ДКЦ IV, ДКЦ III и ДКЦ „Чайка“. Печалба реализират също „Дентален център I Варна“ и Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина I. Данните сочат стабилност в дейността на повечето общински лечебни заведения през отчетния период.

На загуба приключват три лечебни заведения. Това са „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“, ДКЦ „Св. Иван Рилски“ в район „Аспарухово“ и ДКЦ I „Св. Клементина“.

От търговските дружества с най-добър резултат е „Дворецът на културата и спорта“, който отчита значително по-висока печалба спрямо предходната година. Печалби отчитат и „Обреди“ ЕООД, „Пазари“ ЕАД и „Ученическо и столово хранене“ ЕАД.

Със загуба за 2024 г. приключва „Градски транспорт“ ЕАД, въпреки че се отчита подобрение спрямо предходните две години. На минус завършва и „Стадион Спартак“ ЕАД, което не е осъществявало дейност през отчетния период, но има направени разходи за външни услуги.

На заседанието на Общинския съвет бяха разгледани и одобрени редица предложения, свързани с управлението и разпореждането с имоти общинска собственост. Част от сграда на ул. „Петко Стайнов“ № 7 беше предоставена за нуждите на Центъра за специална образователна подкрепа – Варна. Безвъзмездно управление получиха детските градини ДГ № 44 „Валентина Терешкова“ на ул. „Кирил Пейчинович“ № 19 и ул. „Кишинев“ № 11, както и ДГ № 4 „Теменужка“ и ДГ № 52 „Бялата лястовица“, които ще ползват имоти на ул. „Цар Симеон I“ № 14 и ул. „Велчова завера“ № 12 след промяна на вида на собствеността.

Основно училище „Константин Арабаджиев“ ще разполага с имот на ул. „Ангел Кънчев“ № 1, а ОУ „Захари Стоянов“ получи право на управление върху имот в ж.к. „Чайка“. Дирекция „Образование и младежки дейности“ ще ползва помещения на ул. „Шипка“ № 17-19, а Градската художествена галерия – Варна – имоти на ул. „Радко Димитриев“ № 8. Освен това беше предоставен имот в с. Каменар на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

Допълнително бяха одобрени предложения за предоставяне на имоти на общинските предприятия „Спорт – Варна“, „Управление на проекти и озеленяване“ и „Комплекс за детско хранене“. Стартира също процедура за придобиване на безвъзмездно право на управление върху имоти – частна държавна собственост на ул. „Народни будители“ № 1.

