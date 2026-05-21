Приеха механизъм за разглеждане на законопроекти на второ четене

Снимка Булфото

Депутатите взеха поредно важно решение днес.

Народното събрание (НС) обсъжда и гласува законопроектите на второ четене глава по глава, раздел по раздел или текст по текст. Когато няма направени писмени предложения или направено възражение, текстовете не се четат в пленарната зала, прие временната комисия за правилника на Народното събрание.

Ще се обсъждат приетите на първо четене текстове, предложения на народни представители, постъпили между двете четения, както и предложения на водещата комисия, включени в доклада ѝ. Допустими са и редакционни или правно-технически поправки.

Народен представител може да обосновава направени предложения в рамките на три минути за всяко предложение. Досега депутатът можеше да направи това в рамките на пет минути.

По текстове, чието съдържание е определено от вече гласувани от Народното събрание текстове по обсъждания законопроект, се допускат само редакционни и правно-технически предложения в рамките на една минута.

Комисията прие също законопроектите и докладите да бъдат предоставени на народните представители не по-късно от 24 часа преди пленарно заседание. Досега срокът беше не по-късно от 72 часа. Прието бе постоянните комисии да разглеждат законопроекти не по-рано от 48 часа от разпределянето им. Срокът до момента беше не по-рано от 72 часа.

Росица Кирова от ГЕРБ-СДС отбеляза, че съкращаването на срока не води до по-качествен законодателен процес. По думите ѝ е по-важно да има добра воля, законодателните процедури да бъдат спазвани и да има ясни правила.

Съкращавате срока, в който и вашите колеги ще трябва да защитават законодателството, предложено от вашия Министерски съвет, и това може да доведе до затруднения. Съкращаването не води до нищо и ще се въздържа от гласуване на предложението, каза Александър Иванов от ГЕРБ-СДС, предава БТА.

Въвеждането на твърде кратки срокове няма да помогне. Прибързаното приемане може да е по-фатално, отколкото забавянето, посочи Надежда Йорданова от „Демократична България“.

Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ заяви, че съкращаването е ненужно и по законодателния процес не трябва да се препуска. Той добави, че предложените срокове не носят никакъв позитив за Народното събрание.

Постоянните комисии обсъждат едновременно всички законопроекти, уреждащи една и съща материя, внесени в парламента до деня, в който водещата комисия започва обсъждането, като се изготвя един доклад за всички обсъждани законопроекти, реши временната комисия.

