Приеха на първо четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, свързани с НПВУ

Снимка: Пиксабей

Членовете на постоянната парламентарна Комисия по енергетика приеха на първо четене с 18 гласа "за" и 1 глас "въздържал се" Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Това стана по време на извънредно заседание на Комисията.

Законопроектът за изменение и допълнение е внесен от Румяна Петрова (ПБ) и група народни представители вчера.

Съгласно мотивите на вносителите със законопроекта се предлагат промени в ЗВЕИ в изпълнение на етап 96 по Реформа C4 R6 „Увеличаване на електрическата енергия от възобновяеми източници“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), посочва БТА. Според тях допълването на съществуващата правна уредба ще създаде условия за по-бързото разгръщане на енергията от ВЕИ, чрез опростяване на процедурите за инсталиране и присъединяване на енергийните обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.

Промените в ЗЕВИ регламентират и нов, удължен срок от 3 на 9 месеца на валидност на становището за присъединяване производителите на вятърна енергия, което е във връзка с изпълнение на мярка 2 от етап М96 по Реформа C4 R6 от НПВУ .

В заключителните разпоредби се предлагат и промени в Закона за енергетиката (ЗЕ). Предложената промяна в ЗЕ е във връзка с изпълнението на мярка 4 от етап 96 от Реформа 6 „Увеличаване на електрическата енергия от възобновяеми източници“ по НПВУ. Тя цели улесняване на процедурата по лицензиране на дейността по разпределение на електрическа енергия в мрежата, обслужваща интегрирани енергийни обекти, които не са самостоятелно свързани към електрическа мрежа, което да стимулира производството, включително чрез намаляване на административната тежест.

Предлаганите промени не породиха дискусии в комисията, като получиха и институционална подкрепа от страна на Министерството на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране и от Енергийния системен оператор.

По време на заседанието стана известно, че с гласуваните днес две промени страната изпълнява поетите законодателни инициативи в сектор "Енергетика" по НПВУ.

Изпълнението на заложените етапи, свързани с реформи по НПВУ, следва да е до 31 август тази година.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!