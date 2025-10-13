Приеха програма за 1/16-финалите на турнира за Купата на България, както и за мачовете от 3 кръга

Снимка: Petel.bg

Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз прие програма за 1/16-финалите на турнира за Купата на България, както и за мачовете от 13-ия до 15-ия кръг на efbet Лига и на Втора лига.

Спартак играе първи от варненските отбори. "Соколите" гостуват на Ямбол 1915 на 28 октомври от 13,30 ч.

На следващия ден - 29 октомври, Черно море ще бъде гост на Миньор Перник, като двубоят ще започне в 12 ч. и ще бъде предаван по Диема спорт 2.



Програма за Първи кръг 1/16 финал на Купа България:

28.10/вторник/ Спартак Пловдив - Ботев Пловдив 12.45 Диема спорт

Бдин Видини - Добруджа 13.30

Рилски спортист - Локомотив Сф 13.30

Ямбол 1915 - Спартак Вн 13.30

Фратрия - Арда 15.45 Диема спорт

Дунав Русе - Локомотив Пд 18.45 Диема спорт

29.10 /сряда/ Миньор Пк - Черно море Вн 12.00 Диема спорт 2

Севлиево - ЦСКА 13.30 Диема спорт

Марек - Монтана 13.30

Витоша Бистрица - Берое 13.30

Спартак Пд - Славия 13.30

Спортист Св - Септември Сф 13.30

Загорец НЗ - Ботев Враца 13.30

Хебър 1918 - Левски Сф 16.30 Диема спорт

30.10 /четвъртък/ Черноморец 1919 - Лудогорец 13.30 Диема спорт

Янтра Гб - ЦСКА 1948 16.30 Диема спорт

Приема предложената програма от 13-и до 15-и кръг на ППФЛ:



XIII кръг

24.10 /петък/ Монтана 1921 - Арда 1924 Кж 15.00 Диема спорт

Спартак 1918 Вн - Ботев Пд 17.30 Диема спорт

Локомотив 1929 Сф - Локомотив 1926 Пд 20.00 Диема спорт

25.10 /събота/ Ботев Вр - Септември Сф 13.00 Диема спорт

Славия 1913 Сф - Черно море Вн 15.30 Диема спорт

Левски Сф - Добруджа 1919 Дч 18.00 Диема спорт

26.10 /неделя/ ЦСКА Сф - Берое СЗ 17.15 Диема спорт

27.10/понеделник/ ЦСКА 1948 Сф - Лудогорец 1945 17.30 Диема спорт



XIV кръг

01.11 /събота/ Добруджа 1919 Дч - Спартак 1918 Вн 12.00 Диема спорт

Локомотив 1926 Пд - Ботев Пд 14.45 Диема спорт

Септември Сф - Славия 1913 17.30 Диема спорт

02.11 /неделя/ ЦСКА Сф - Монтана 1921 12.45 Диема спорт

Арда 1924 Кж - Левски Сф 15.15 Диема спорт

Черно море Вн - Лудогорец 1945 17.45 Диема спорт

03.11/понеделник/ Берое СЗ - Локомотив 1929 Сф 16.00 Диема спорт

Ботев Вр - ЦСКА 1948 Сф 18.15 Диема спорт



XV кръг

07.11 /петък/ Спартак 1918 Вн - Септември Сф 15.00 Диема спорт

Ботев Пд - Добруджа 1919 Дч 17.30 Диема спорт

08.11 /събота/ Локомотив 1929 Сф - Ботев Вр 12.00 Диема спорт

Левски Сф - ЦСКА Сф 15.00 Диема спорт

Локомотив 1926 Пд - Берое СЗ 18.00 Диема спорт

09.11 /неделя/ Славия 1913 - Монтана 1921 12.30 Диема спорт

ЦСКА 1948 Сф - Черно море Вн 15.00 Диема спорт

Лудогорец 1945 - Арда 1924 Кж 17.30 Диема спорт



Програма от 13-и до 15-и кръг на ВПФЛ:

ХIII кръг

24.10 /петък/ ЦСКА II Сф - Фратрия Вн 16.00

Спартак Пл - Янтра 2019 Гб 16.00

Дунав от Русе - Спортист Своге 19.00 Mr Bit

25.10 /събота/ Локомотив ГО - Миньор Пк 16.00

Вихрен Санд - Севлиево 16.00

Черноморец 1919 - Хебър 1918 16.00

Беласица - Марек 1915 16.00

26.10 /неделя/ Пирин 22 Бл - Етър ВТ 14.30 Диема спорт

Лудогорец ІІ - почива



ХIV кръг

31.10 /петък/ Фратрия Вн - Вихрен Санд 17.30 Диема спорт

01.11 /неделя/ Марек 1915 - Пирин 22 Бл 14.30 Mr Bit

Спортист Своге - Беласица 14.30

Миньор Пк - Спартак Пл 14.30

Севлиево - Дунав от Русе 14.30

Етър ВТ - Черноморец 1919 16.00

03.11/понеделник/ Лудогорец ІІ - Хебър 1918 14.30

Янтра 2019 Гб - ЦСКА II Сф 17.00

Локомотив ГО - почива



ХV кръг

07.11 /петък/ ЦСКА II Сф - Миньор Пк 14.30

Локомотив ГО - Лудогорец ІІ 16.30

08.11 /събота/ Беласица - Севлиево 14.30

Пирин 22 Бл - Спортист Своге 14.30

Черноморец 1919 - Марек 1915 14.30

Хебър 1918 - Етър ВТ 14.30

09.11/неделя/ Вихрен Санд - Янтра 2019 Гб 14.30 Mr Bit

10.11/понеделник/ Дунав от Русе - Фратрия Вн 17.30 Диема спорт

Спартак Пл - почива

БФС си запазва правото на промени в програмата.

