реклама

Приеха програма за 1/16-финалите на турнира за Купата на България, както и за мачовете от 3 кръга

13.10.2025 / 19:37 0

Снимка: Petel.bg

Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз прие програма за 1/16-финалите на турнира за Купата на България, както и за мачовете от 13-ия до 15-ия кръг на efbet Лига и на Втора лига.

Спартак играе първи от варненските отбори. "Соколите" гостуват на Ямбол 1915 на 28 октомври от 13,30 ч.

На следващия ден - 29 октомври, Черно море ще бъде гост на Миньор Перник, като двубоят ще започне в 12 ч. и ще бъде предаван по Диема спорт 2.


Програма за Първи кръг 1/16 финал на Купа България:

28.10/вторник/    Спартак Пловдив - Ботев Пловдив 12.45    Диема спорт
             Бдин Видини    - Добруджа    13.30     
             Рилски спортист    - Локомотив Сф    13.30     
             Ямбол 1915      - Спартак Вн    13.30     
             Фратрия            - Арда            15.45    Диема спорт
             Дунав Русе    - Локомотив Пд    18.45    Диема спорт
29.10 /сряда/    Миньор Пк       - Черно море Вн    12.00    Диема спорт 2
             Севлиево    - ЦСКА           13.30    Диема спорт
             Марек            - Монтана    13.30     
             Витоша Бистрица    - Берое            13.30     
             Спартак Пд     - Славия    13.30     
             Спортист Св    - Септември Сф    13.30     
             Загорец НЗ    - Ботев Враца    13.30     
             Хебър 1918    - Левски Сф    16.30    Диема спорт
30.10 /четвъртък/ Черноморец 1919 - Лудогорец     13.30    Диема спорт
               Янтра Гб        - ЦСКА 1948    16.30    Диема спорт

 Приема предложената програма от 13-и до 15-и кръг на ППФЛ:
 
XIII кръг
24.10 /петък/      Монтана 1921      - Арда 1924 Кж      15.00    Диема спорт
               Спартак 1918 Вн   - Ботев Пд            17.30    Диема спорт
               Локомотив 1929 Сф - Локомотив 1926 Пд 20.00    Диема спорт
25.10 /събота/      Ботев Вр          - Септември Сф    13.00    Диема спорт
               Славия 1913 Сф    - Черно море Вн    15.30    Диема спорт
               Левски Сф         - Добруджа 1919 Дч    18.00    Диема спорт
26.10 /неделя/      ЦСКА Сф           - Берое СЗ            17.15    Диема спорт
27.10/понеделник/ ЦСКА 1948 Сф      - Лудогорец 1945    17.30    Диема спорт
 
XIV кръг
01.11 /събота/    Добруджа 1919 Дч     - Спартак 1918 Вн     12.00    Диема спорт
             Локомотив 1926 Пд    - Ботев Пд             14.45    Диема спорт
             Септември Сф         - Славия 1913     17.30    Диема спорт
02.11 /неделя/    ЦСКА Сф                 - Монтана 1921     12.45    Диема спорт
             Арда 1924 Кж         - Левски Сф     15.15    Диема спорт
             Черно море Вн         - Лудогорец 1945     17.45    Диема спорт
03.11/понеделник/ Берое СЗ         - Локомотив 1929 Сф 16.00    Диема спорт
                Ботев Вр          - ЦСКА 1948 Сф      18.15    Диема спорт
 
XV кръг
07.11 /петък/    Спартак 1918 Вн      - Септември Сф    15.00    Диема спорт
             Ботев Пд      - Добруджа 1919 Дч    17.30    Диема спорт
08.11 /събота/    Локомотив 1929 Сф - Ботев Вр            12.00    Диема спорт
             Левски Сф      - ЦСКА Сф            15.00    Диема спорт
                Локомотив 1926 Пд - Берое СЗ            18.00    Диема спорт
09.11 /неделя/    Славия 1913       - Монтана 1921    12.30    Диема спорт
             ЦСКА 1948 Сф      - Черно море Вн    15.00    Диема спорт
             Лудогорец 1945      - Арда 1924 Кж        17.30    Диема спорт
 
Програма от 13-и до 15-и кръг на ВПФЛ:

ХIII кръг 
24.10 /петък/    ЦСКА II Сф    - Фратрия Вн     16.00     
             Спартак Пл    - Янтра 2019 Гб     16.00     
             Дунав от Русе    - Спортист Своге 19.00    Mr Bit
25.10 /събота/    Локомотив ГО    - Миньор Пк     16.00     
             Вихрен Санд    - Севлиево     16.00     
             Черноморец 1919    - Хебър 1918     16.00     
             Беласица    - Марек 1915     16.00     
26.10 /неделя/    Пирин 22 Бл    - Етър ВТ          14.30    Диема спорт
             Лудогорец ІІ    - почива          
 
ХIV кръг 
31.10 /петък/    Фратрия Вн    - Вихрен Санд          17.30 Диема спорт
01.11 /неделя/    Марек 1915    - Пирин 22 Бл         14.30 Mr Bit
             Спортист Своге    - Беласица          14.30     
             Миньор Пк    - Спартак Пл          14.30     
             Севлиево    - Дунав от Русе       14.30     
             Етър ВТ     - Черноморец 1919     16.00     
03.11/понеделник/ Лудогорец ІІ    - Хебър 1918          14.30     
               Янтра 2019 Гб    - ЦСКА II Сф          17.00     
               Локомотив ГО    - почива          
 
ХV кръг
07.11 /петък/    ЦСКА II Сф    - Миньор Пк     14.30     
             Локомотив ГО    - Лудогорец ІІ     16.30     
08.11 /събота/    Беласица    - Севлиево     14.30     
             Пирин 22 Бл    - Спортист Своге 14.30     
             Черноморец 1919    - Марек 1915     14.30     
             Хебър 1918    - Етър ВТ     14.30     
09.11/неделя/    Вихрен Санд    - Янтра 2019 Гб     14.30    Mr Bit
10.11/понеделник/ Дунав от Русе    - Фратрия Вн     17.30    Диема спорт
               Спартак Пл    - почива          

 БФС си запазва правото на промени в програмата.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама