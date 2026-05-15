Приеха промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с преструктуриране на министерства

Снимка: Булфото

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с преструктуриране на министерства. Измененията, внесени от Петър Витанов от „Прогресивна България“ и група народни представители, бяха одобрени със 181 гласа „за“, девет гласа „против“ и 12 гласа „въздържал се“.

Промените са във връзка с приетата нова структура на Министерския съвет и с определяне на компетентността на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията и на министъра на иновациите и дигиталната трансформация, посочва БТА. Предлага се и създаване на Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет.

Законопроектът урежда преобразуването на Министерството на икономиката и индустрията и на дирекция „Насърчителни мерки и проекти“ на Министерството на иновациите и растежа в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Целта е създаване на необходимата нормативна основа за приемане, изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове по прилагане на този закон в срок до шест месеца от влизането му в сила.

По време на дебата Петър Петров („Възраждане“) каза, че тъй като не са подкрепили преструктурирането на министерствата, няма как да подкрепят и тези промени. Законопроектът е от 93 параграфа, 92 от които са технически, свързани с промяна на наименованията на министерства, един е свързан със създаването на Координационен съвет за инвестициите, посочи той. В мотивите на законопроекта няма и една дума за този координационен съвет. Защо се създава не е ясно, коментира Петров. Той отбеляза, че координационният съвет дублира дейността на Българската агенция за инвестиции (БАИ) и това всъщност раздува администрацията. По думите му това, което се предлага, е трайно неработещо.

Петър Витанов („Прогресивна България“) посочи, че в голямата си част законопроектът е технически. От три министерства правим две, не създаваме допълнителна административна тежест с координационния съвет, а намаляваме реално броя на хората, които работят в тези министерства, каза той. Витанов посочи, че последващата оптимизация и подобряване на ефективността на работата във ведомствата е в проекция и ще се случи в най-скоро време след секторни и ведомствени анализи. Смисълът на координационния съвет не е да дублира функциите на една или друга агенция, а да изведе инвестициите на по-високо институционално ниво, отбеляза той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!