Приеха промените в Семейния кодекс за споделеното родителство

Парламентът прие на второ четене промени в Семейния кодекс, които предвиждат възможност съдът да постанови споделено родителство.

Когато и двамата родители са заявили желание за предоставяне на упражняването на родителските права и това е в най-добрия интерес на детето, съдът може да постанови съвместно упражняване на родителските права и задължения след развода, като определи конкретни мерки за всеки родител. Когато родителите не постигнат съгласие за някои от правата и задълженията си, съдът разрешава разногласията между тях, записаха в закона депутатите.

При развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца от брака в техен интерес. Споразумение може да се постигне във всяко положение на делото и за съвместно упражняване на родителските права и задължения, като в този случай родителите договарят конкретни мерки за разпределяне на правата и задълженията между тях, а съдът утвърждава споразумението, гласят приетите текстове.

Режимът на лични отношения между родителите и децата включва период или дни, в които родителят може да вижда и взема децата - през училищните ваканции, официалните празници и личните празници на детето и на родителя, както и по друго време, включително неприсъствено чрез телефонни разговори, писма, електронни съобщения и други подходящи средства за комуникация, прие още парламентът.

Предвижда се родителят, при когото детето живее, да съдейства на другия родител и своевременно да му предоставя информация за всяко дете, да уведомява другия родител предварително и да представя съответен документ, когато определеният режим на лични отношения не може да се спази поради болест на детето, училищна заетост или друга основателна причина и трябва да бъде променен за определен ден, седмица или друг период от време.

В случай, че обстоятелствата се изменят, включително при искане за промяна в местоживеенето на детето в друго населено място или в чужбина без съгласието на другия родител, при неспазване на режима за лични отношения, ограничаване на личните контакти на детето с другия родител и неизпълнение на задълженията за уведомяване, съдът по молба на засегнатия родител, по искане на дирекция „Социално подпомагане“ или служебно може да измени режима на лични отношения и при необходимост да определи допълнителни мерки, предвиждат още измененията.

По предложение на Деница Сачева от ГЕРБ-СДС отпаднаха текстовете, според които при повече от два пъти неизпълнение в продължение на една година на съдебно решение от отглеждащия родител, другият родител може да заведе ново дело за правата върху децата.

Александър Рашев от "Има такъв народ" (ИТН) възрази срещу тези редакции и заяви, че ИТН ще гласуват против тях. Той каза, че първоначалната идея на управляващото мнозинство е била да заложат споделено родителство по исков ред и реални мерки срещу родителско отчуждение. По думите на Рашев тези поправки означават, че съдът по никакъв начин няма да разглежда данни за отчуждаващо поведение или доказано домашно насилие. Той отбеляза, че другата редакция засяга мерките срещу неизпълнение на съдебно решение.

Деница Сачева коментира, че парламентарната група на ГЕРБ-СДС взима под внимание, че този законопроект е изключително чувствителен и неслучайно днес има два протеста - единият на майките, другият е контрапротест на бащите. Трябва да търсим разумния баланс, с който, от една страна, да направим крачка напред и, от друга страна, да направим така, че да намерим къде е златната среда, каза Сачева. Тя отбеляза, че трябва да се борим с проблема с отчуждаващото поведение, но е факт, че понастоящем начинът, по който е възложено в законодателството да се случва това, предпоставя и доста субективизъм. По думите на Сачева предложените редакции биха били максимално балансирани спрямо различните интереси.

Лариса Савова от "Величие" коментира, че част от текстовете на законопроекта са писани и лобирани от заинтересовани групи.

Александър Рашев ѝ отговори, че този законопроект е писан лично от него и колегите от ИТН и "никой не му е дал левче", за да го пишат и защитават. Относно първоначалното предложение детето да живее при всеки от родителите не по-малко от 127 дни в годината Рашев каза, че в предложените от работната група текстове няма фиксиран брой дни. Не говорим за задължително споделено родителство, говорим за възможност съдът да прецени на база на родителския капацитет на двете страни в процеса и на интереса на детето дали да постанови споделено родителство, обясни Рашев. По думите му тези промени са в защита на децата, не са в защита на бащите или на майките.

Няма и следа от онези скандални текстове, които и за мен бяха неприемливи - говоря за презумцията за споделеното родителство, каза Цвета Рангелова ("Възраждане"). Към днешна дата важно е, че отново всичко е в ръцете на съда, оставили сме тази важна преценка кой от двамата родителите и дали и двамата да полагат грижи за децата след раздялата им, при преценка на всички важни обстоятелства и при превес на интересите на детето, каза Рангелова. Според нея е неподходящо родителят, който не живее преимуществено с детето, да може да поддържа отношение с него само две съботи или две недели. Без да даваме определен срок за режим на контакти, даваме възможност на съда да постанови по разширителен режим, това ще се случи при преценка на качествата на другия родител и възможностите за отглеждане, добави Рангелова.

Промените в Семейния кодекс влизат в сила от деня на обонародването им в "Държавен вестник".

По-рано днес до парламента се състояха два протеста - един в подкрепа и друг срещу промените в Семейния кодекс, предаде днес.бг.

