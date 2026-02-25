Приеха в болница краля на Норвегия

снимка: Sámediggi - Sametinget, Уикипедия

Кралят на Норвегия Харалд бе приет в болница на испанския остров Тенерифе заради инфекция и дехидратация, обяви норвежкият кралски двор, цитиран от Ройтерс.

Кралят, който е „на частна“ почивка в Испания заедно със съпругата си кралица Соня, е в добро състояние, добави норвежкият кралски двор, предаде БТА.

Осемдесет и девет годишният монарх е церемониалният държавен глава на Норвегия от 1991 година.

