Приеха законопроекта за бюджета на ДОО на първо четене

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Парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика прие на първо гласуване Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. "За" проектобюджета гласуваха 13, "против" гласуваха седем, "въздържал се" нямаше.

Със законопроекта са определени основните социално-осигурителни параметри, приходите и разходите на ДОО. По наше мнение е възможно най-правилният и справедлив начин, каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която представи проекта, предава БТА. Предлагат се социално приемливи решения, позволяващи на уязвимите групи да не плащат цената на ситуацията, в която се намира страната ни. Правителството е осигурило пълен обхват на социалните права и са осигурени всички средства за редовно изплащане на пенсии, обезщетения за майчинство и за безработица, и др. Бюджетът за ДОО е над 13 млрд. евро, посочи още тя. От 1 юли всички пенсии са увеличени с еднакъв процент – 7,8%, припомни министър Ефремова.

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Средната пенсия се очаква да е 543 евро, което е с 9% повече спрямо миналата година. В проекта са предложен и мерки за изсветляване на икономиката – предложено е увеличение на максималния осигурителен доход, очаква се да се повишат и приходите в осигурителната система. Най-важният ефект е, че хората получават по-големи осигурителни права, допълни тя.

В проекта се регламентира кои институции имат право на достъп до Националната здравноинформационна система, като се предлага НОИ да има достъп до нея. Друга промяна засяга формирането на преценката за оценка за трайно намалена работоспособност, каза още министърът. По думите ѝ двете предложения са с цел повишаване на контрола за плащанията, които се извършват след решенията на ТЕЛК.

От 1 януари тази година минималната работна заплата е повишена и тя достига 620,20 евро и в тази връзка плащанията и обезщетения са направени на базата на тази заплата, посочи още министър Ефремова.

Спазени са макроикономическите параметри на държавата по отношение на политиката, размерът на брутния вътрешен продукт, икономическия растеж и др. Системата е солидарна, политиките са различни с оглед на правата, на условията и на политиката на социалното осигуряване, така че политиките са съобразени на принципа права спрямо принос на осигуряваното лице, каза управителят на НОИ Весела Караиванова.

В приходната част има допълнителни приходи от около 140 млн евро, от които една част са прехвърлени средства от "Сребърния фонд", от глоби, от неустойки и др. За разходната част Караиванова посочи, че НОИ администрира политиката на правителството и защитава правата на гражданите и гарантира изплащането на обезщетения. До 31 декември тази година няма промяна в принципа на правото и размера на тези обезщетения. Най-висок – 1,7 млрд. евро, е разходът за пенсии, посочи още тя. Караиванова припомни, че от вчера НОИ изплаща новите, осъвременени пенсии. Максималният размер на пенсиите до края на тази година остава непроменен.

От "Прогресивна България" ще подкрепим бюджета, каза Диана Димитрова. По думите ѝ проектът е реален, изпълним, българските граждани ще разберат какво е направено и това ще се види във всички политики, които в момента работим и които ще бъдат заложени и за следващата година, каза още тя.

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Липсва финансова устойчивост на пенсионната система, като тя продължава да не може да финансира основните си разходи и остава силно зависима от държавата, не се насърчава дългосрочното осигуряване, а повишаването на максималния осигурителен доход е увеличаване на осигурителната тежест върху труда, като най-силно засегнати ще бъдат високоспециализираните работещи, каза Илиана Жекова от парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

По думите ѝ това е сигнал към икономиката, че всяко повишаване на заплата води до още по-високо облагане. Увеличаването на осигурителните прагове ограничава конкурентоспособността на икономиката, повишава се рискът от повишаване на сивата икономика. Бюджетът е счетоводен и не реформаторски, предлагат се повече разходи и осигуровки, затова от ГЕРБ-СДС няма да подкрепим бюджета на ДОО за 2026 г., допълни Жекова.

Разходите нарастват, реформа няма и почти целият ръст в него отива за пенсии, каза Анна Бодакова от парламентарната група на "Демократична България". Спорът не е в индексацята на пенсиите, а в това, че правителството отново отказва да каже как ще ги финансира устойчиво, допълни тя. Промените на минималния и максималния осигурителен доход крие рискове да допринесе за повишаване на ръста на сивата икономика, добави Бодакова. Тя посочи още, че част от обезщетенията остават непроменени, запазват се тези за майчинство и безработица, липсват отговори за ранно пенсиониране Бодакова посочи, че няма да подкрепят предложения проект на бюджет.

Няма да подкрепим проекта на бюджет, той е израз на политиките на управляващото мнозинство и независимо, че става дума само за няколко месеца, в тригодишната прогноза всички социални плащания са замразени, което е абсолютно недопустимо, каза Венко Сабрутев от ПГ на "Продължаваме промяната". Няма как да подкрепим бюджет, който не припознава младите семейства, децата, но отделя милиарди за оръжия и асфалт.

Ще предложим частични изменения в някои параметри между първо и второ четене, ще подкрепим законопроекта за ДОО, каза Левент Апти от ПГ на ДПС.

Няма как да подкрепя този бюджет, като мотивите ще посоча в пленарна зала, каза Георги Георгиев от ПГ на "Възраждане" и попита колко служители в Министерството на труда и социалната политика и НОИ попадат в обхвата на промените, засягащи плащането на осигуровките им.

Предвидено е тази и следващата година възнагражденията на работещите в тези две институции да бъдат компенсирани, за да няма загуба на доход, каза министър Ефремова. В цялата система на МТСП работят осем хиляди човека, като около пет хиляди са държавни служители, посочи тя.

Предвижда се от 1 август тази година държавните служители да започнат да заплащат осигуровките си, като съотношението е 80:20 работодател - служител.

Редактор "Екип на Петел",

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