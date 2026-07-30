Приеха звездите на СКТМ "Комфорт" в Община Варна

Снимка Фейсбук, Naroden Sport Rumen Genov

Кметът на Варна Благомир Коцев прие звездните таланти на СКТМ "Комфорт" Мирослав Шмидт и Виктор Димитров.

Двамата записаха големи успехи у нас и в чужбина, и загатнаха за голямо бъдеще в тениса на маса.

На официалния прием в Община Варна присъстваха също генералният спонсор на СКТМ "Комфорт" Атанас Костурков, главният треньор Стоян Поппетров и създателят на клуба Антон Радушев.

Какво казаха Мирослав и Виктор, вижте във видеото по-долу:

Редактор "Екип на Петел",

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