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Приеха звездите на СКТМ "Комфорт" в Община Варна

30.07.2026 / 16:57 0

Снимка Фейсбук, Naroden Sport Rumen Genov

Кметът на Варна Благомир Коцев прие звездните таланти на СКТМ "Комфорт" Мирослав Шмидт и Виктор Димитров.

Двамата записаха големи успехи у нас и в чужбина, и загатнаха за голямо бъдеще в тениса на маса.

На официалния прием в Община Варна присъстваха също генералният спонсор на СКТМ "Комфорт" Атанас Костурков, главният треньор Стоян Поппетров и създателят на клуба Антон Радушев.  

Какво казаха Мирослав и Виктор, вижте във видеото по-долу:

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